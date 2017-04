Simon: "Mijn moeder heeft nog nooit een wedstrijd van me gezien. Zelfs die niet in Wembley. Ze is bang dat ik neer zou gaan"

NIELS POISSONNIER & JONAS VAN DE VEIRE

15/04/17 - 08u00

© photo news.

Hoe goed is hij nu eigenlijk, Moses Simon? Tegen zijn wil in - en vooral veel te snel - gebombardeerd tot de man van 20 miljoen euro, maar twee tegenvallende jaren later nog altijd maar 21. Zijn flitsende start in play-off 1 doet alvast weer het beste verhopen. "Ben ik terug? (lacht) Waar was ik dan naartoe?"

"Ik zet er mijn auto op in." Moses Simon proest het uit, enkele minuten nadat hij het Bowlingpaleis in Lochristi is binnengestapt. Overtuigd dat hij en alleen hij later op de avond zal zegevieren. "Mijn geheim? Dat kan ik nu nog niet verklappen", gekscheert hij. 't Is dan al duidelijk de flankaanvaller van AA Gent oprecht van het spelletje houdt - "één van de leukste die er bestaan", klinkt het.



We kunnen ons moeilijk voorstellen dat jij, met je eeuwige lach, gefrustreerd geraakt als je lange tijd niet scoort.

"Het is nochtans wél zo. (lachje) Ik voel me slecht als ik kansen mis. Zelfs als we die wedstrijd gewonnen hebben. Dan denk ik: 'Shit, ik had moéten scoren.' Niet dat ik dan dingen kapot maak, hé, maar vraag me niet om nog eens naar die bewuste fase te kijken... Ik zou kwaad worden. (neemt de hand van zijn vrouw Serah vast) Gelukkig heb ik thuis iemand die in zo'n periode zegt: 'Blijven lachen, die doelpunten komen wel!' Ze weet hoe ze me kan opvrolijken."



Heeft je moeder België al bezocht?

"Nee. (mijmert) Weet je, mijn grootste droom is om een match te spelen met haar én mijn vrouw in de tribune. Maar ik ben zeker dat als ik aan mijn moeder vraag om te komen, dat ze het niet doet. Mama kijkt niet naar voetbal. Ze heeft nog nooit een wedstrijd van me gezien. Zelfs die niet in Wembley. Ze is bang dat ik tegen de grond zou gaan."



