Standard gooit alwéér in ultieme slot eerste zege te grabbel (2-2), Union blijft dé sensatie van play-off 2

Manu Henry

14/04/17 - 22u25

De Union-spelers zijn helemaal door het dolle heen na de gelijkmaker in extremis © belga.

Standard leek vanavond lange tijd zijn eerste driepunter te boeken in play-off 2, maar de Rouches moesten voor de tweede week op rij in de slotseconden een gelijkspel toestaan tegen het verrassende Union (2-2). De Rouches puurden zo uit hun eerste drie wedstrijden amper twee puntjes en blijven vijfde in groep A. Union, dé sensatie tot dusver, pronkt met 7 op 9 helemaal bovenaan.

© photo news. © photo news.

Dat Union zijn mannetje staat in play-off 2, is een understatement. Ook vandaag zag het talrijk opgekomen thuispubliek in het Koning Boudewijnstadion een goede start van hun team. Na 13 minuten was het immers al prijs via Aguemon. Standard leek in hetzelfde bedje ziek, maar zette nog voor de pauze de scheve situatie helemaal recht na goals van Sá en Belfodil. Vooral die laatste was een knappe treffer na een prima uitgesponnen aanval.



Andermaal in slotminuut

Het tweede bedrijf had veel minder om het lijf. Van uitgespeelde doelkansen was er amper sprake en Standard hield al bij al makkelijk stand. Tot Perdichizzi diep in blessuretijd Union alsnog een punt schonk. Het thuispubliek was helemaal door het dolle heen. Zo ziet de klas van Jankovic voor het tweede weekend op rij een driepunter in de slotseconden door de neus geboord. Voor Union gaat het play-off 2 sprookje verder.