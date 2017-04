Maak kennis met de vier ravissante voetbalbabes die revelatie Union ook naast het veld enorm sexy maken

Door: Glenn Bogaert

14/04/17 - 17u30

© Photonews.

Had u durven denken dat een ploeg uit 1B furore zou maken in in de play-offs? Union Saint-Gilloise legde op de eerste twee speeldagen van de play-offs eerst KV Mechelen met 3-0 over de knie en vervolgens ging ook Waasland-Beveren met 1-4 voor de bijl.



Straffe cijfers en met 6 op 6 verbaast de Brusselse traditieclub zo vriend en vijand. Bovendien krijgt geel-blauw vanavond op de Heizel de kans om nog een derde keer te stunten want dan komt het krasselende, maar nog altijd gerenommeerde Standard op bezoek.



De supporters lijken alvast klaar om er opnieuw een sfeervol topavondje van te maken en de spelers worden op de koop toe ook nog eens gesteund door de zogenaamde 'Union Girls', vier ravissante dames die als cheerleaders voor de juiste temperatuur zorgen in het Koning Boudewijnstadion. Houd ze maar eens in de gaten vanavond voor de aftrap.