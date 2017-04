Anderlecht kan in Oostende rekenen op topschutter Teodorczyk, Najar blijft out

SW

14/04/17 - 16u05 Bron: Belga

Lukasz Teodorczyk raakt speelklaar voor de competitiematch van zondag (18u) op het veld van Oostende. De Poolse goaltjesdief was op de sukkel met een schouderblessure en speelde gisteren maar een kwartier mee in de kwartfinale van de Europa League tegen Manchester United.

"Lukasz Teodorczyk heeft de invalbeurt van gisteren goed verteerd en zal dus speelklaar zijn voor de wedstrijd zondag tegen KV Oostende", bevestigt Anderlecht vandaag op de clubwebsite.



Teodorczyk kwam in de 75e minuut in het veld voor Kiese Thelin. Elf minuten later maakte Dendoncker de 1-1 in het Constant Vanden Stockstadion, waardoor paarswit volgende week donderdag met perspectief de terugmatch op Old Trafford mag aanvatten.



Andy Najar blijft out met een dijblessure. De Hondurese rechtsachter kwetste zich eind maart in een WK-kwalificatieduel tegen Costa Rica en miste daardoor ook de eerste twee wedstrijden in de play-offs.



"Andy Najar is nog steeds herstellende van zijn blessure", meldt Anderlecht kort.



Anderlecht leidt na twee speeldagen in play-off 1 met 35 punten, vier meer dan eerste achtervolger Club Brugge.