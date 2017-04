Preud'homme blijft zen ondanks dreigende schorsing: "Ik voer mijn verdediging niet in de pers"

Door: Glenn Bogaert

video Zaterdagavond grote depressie ter hoogte van Brugge na een troosteloos 1-1 gelijkspel tegen Charleroi, zondagavond klaarde de lucht alweer een beetje op boven Jan Breydel na de gunstige 0-0 tussen Anderlecht en Gent. En dan was er deze week ook nog de terugkeer van José Izquierdo en Jelle Vossen, alleen maar goed nieuws dus bij de uittredende kampioen. Of toch niet? Michel Preud'homme moet wel nog vrezen voor een schorsing na zijn uitbarsting in de nasleep van de discutabele penalty die tot de 1-1 leidde.

De trainer van blauw-zwart moet zich voor de Geschillencommissie verantwoorden voor het weggooien van zijn notitieboekje. Tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar de match tegen Zulte Waregem had Preud'homme het dan ook even over het onheil dat hem boven het hoofd hangt: "Ik wil mijn verdediging volgende week voeren en ga dat dus voor alle duidelijkheid niet in de pers doen. Dat mijn drive om succes te halen hierdoor nog toeneemt, is niet waar. Ik ga er altijd 100% voor en werk elke dag keihard om alles te geven voor mijn job en mijn club. Daar komen natuurlijk emoties bij kijken, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Comeback Vossen en Izquierdo Uiteraard ging het op het persmoment in Brugge ook over de nakende terugkeer van belangrijke geblesseerde spelers. "Op Diaby na beschik ik over een volledig fitte spelerskern. Benoît Poulain moest ik afgelopen zaterdag noodgedwongen wisselen, maar morgen of begin volgende week verwacht ik hem al terug bij de groep. José Izquierdo traint opnieuw voluit. Ik ben tevreden over zijn inzet, maar hij mag niet overdrijven. Ook Jelle Vossen trainde al voluit mee. Hij is een doorbijter en toonde de voorbije dagen ook veel inzet. Ik verwacht hem speelklaar voor maandag."