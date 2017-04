Aleksandar Bjelica (KV Mechelen) is twee speeldagen geschorst

Eline Van Der Meulen

KV Mechelen kan tijdens de duels tegen Waasland-Beveren (6 mei) en Standard (12 mei) niet rekenen op Aleksandar Bjelica. Naar aanleiding van een rode kaart tijdens een reservenwedstrijd, vorderde het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) twee speeldagen schorsing en 100 euro boete. Malinwa aanvaardde dat voorstel tot minnelijke schikking, zo bevestigde gerechtigd correspondent Herman Stijlemans vandaag. De schorsing gaat in vanaf 26 april.

Bjelica was tegen Union in de openingswedstrijd van Play-off II de exponent van een zwak KV Mechelen, dat met 3-0 verloor. Al na 38 minuten haalde trainer Yannick Ferrera de Servische linksback naar de kant. Daarop besliste Bjelica op woensdag 5 april met de beloften mee te spelen tegen Westerlo. Ook die wedstrijd maakte de 23-jarige Serviër niet vol. Rond het uur werd Bjelica met rood van het veld gestuurd nadat hij een tegenstrever een tik op het achterhoofd had verkocht.