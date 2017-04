Andrade twee duels geschorst na zware tackle tegen STVV

Door: redactie

11/04/17 - 16u20

© belga.

Standard-speler Darwin Andrade is voor twee duels geschorst, waarvan één effectief. De schorsing gaat in vanaf 13 april, zodat Andrade het uitduel bij Union in play-off 2 mist.

Andrade werd zaterdag in de partij tegen STVV (2-2) in de 82e minuut uitgesloten door scheidsrechter Dierick voor een tackle met twee voeten vooruit op STVV-speler Damien Dussaut. Standard nam zelf beelden mee waarop te zien was dat Andrade zijn tackle inzet met één gestrekt been en ook de bal raakt.



"Andrade zet een tackle in om de bal te onderscheppen. Standard wil toch benadrukken dat de bal onderweg was en niet in het bezit van Dussaut", opende raadsman Pierre Locht zijn pleidooi. "Andrade glijdt door, waardoor er contact is. Hij maakt geen tackle in de richting van Dussaut en had zeker niet de intentie om hem te kwetsen. Bij het doorglijden strekt Andrade vervolgens zijn been om een blessure te vermijden. Andrade excuseerde zich na de fase meteen bij Dussaut. Bovendien is hij een voorbeeldige verdediger. Hij speelde ongeveer 50 wedstrijden in België, dit is zijn allereerste uitsluiting. Eén wedstrijd schorsing met uitstel lijkt ons meer dan voldoende", besloot Locht.



"Eén gestrekt been is er één te veel"

Ondanks het pleidooi van Standard wijzigde het bondsparket zijn vordering niet. "Andrade is weliswaar een propere speler met een blanco strafblad, maar hij begaat wel een stevige overtreding. Eén gestrekt been is er één te veel", zei de bondsprocureur, die de bevestiging van de twee speeldagen schorsing vroeg. De Geschillencommissie volgde het bondsparket, al hield ze het bij één speeldag effectief en één voorwaardelijk. Standard liet via zijn website weten de strafmaat te aanvaarden.