Anderlecht ontkent aantijgingen van ex-spits die club beticht van "politieke spelletjes" en "corruptie"

11/04/17 - 14u52

Kent u Samuel Armenteros nog? De Zweedse spits speelde op een blauwe maandag voor Anderlecht, maar kon er in de periode 2013-2015 nooit potten breken. Intussen is de 26-jarige ex-aanvaller van paars-wit aan de slag bij het Nederlandse Heracles en met 16 goals in 25 matchen doet hij het voortreffelijk in Almelo. Dan mag je in eigen land natuurlijk al eens aan het woord komen. Armenteros deed zijn zegje in de podcast Fotbollskanalen en kwam nog eens terug op zijn Anderlechtperiode.

Samuel Armenteros werd door paars-wit destijds weggekaapt bij, jawel, Heracles. Voor hij in Brussel zijn handtekening zette, polste hij echter bij zijn landgenoot Guillermo Molins, op dat moment ook actief bij Anderlecht. En die kwam met de opvallende raad om niet te tekenen. "Kom niet naar hier, voor je eigen bestwil. Blijf in Nederland of ga voor een andere ploeg." Een raad die Armenteros in de wind sloeg: "De aanbieding was prima en ik wilde het gewoon aanvaarden. Ik had een gesprek met de trainer en had een uitstekend gevoel. Anderlecht liet echt blijken dat het mij wilde."



"Richtlijnen van hogerhand"

Veel plezier beleefde de huidige prijsschutter van Heracles niet aan zijn passage in het Astridpark, hij werd dan ook al snel uitgeleend aan Feyenoord en vervolgens ook aan Willem II. "Er worden politieke spelletjes gespeeld bij Anderlecht. Het draait binnen de club om veel geld en er waren richtlijnen van hogerhand. Ik was trouwens niet de enige die in de tribune werd geplaatst. Soms had je het gevoel dat er sprake was van corruptie. Ik zou niet durven zeggen dat het een verschrikkelijke club is, maar heel wat mensen uit zijn op controle en niet met het voetbal zelf bezig zijn."



"Trainers maakten eigen keuzes"

Bij Anderlecht ontkent men alvast de aantijgingen van ex-speler Armenteros, in de Franstalige krant 'La Dernière Heure' reageerde woordvoerder David Steegen kort maar krachtig: "De trainers in zijn tijd John van den Brom en Besnik Hasi maakten steevast hun eigen keuzes en niet alle spelers waren het daar blijkbaar mee eens." In Brussel laten ze de boude uitspraken dan ook geheel voor de rekening van Samuel Armenteros himself.