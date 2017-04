Jonas Van De Veire

11/04/17 - 10u15

© belga.

Nu Union een vliegende start nam in play-off 2 zouden de Brusselaars in principe uitzicht kunnen krijgen op Europees voetbal. Alleen heeft de club geen Europese licentie aangevraagd. Dus heeft het ook geen zin dat Union straks de finale van play-off 2 betwist als het zijn groep zou winnen. Die finaleplaats komt in dat geval toe aan de tweede in de groep met STVV, Standard, KV Mechelen, Waasland-Beveren en Lierse.