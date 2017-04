Reviewcommissie laat Preud'homme vervolgen na uitbarsting tegen Charleroi, Wesley vrijuit

Door: redactie

Behalve enkele sterkhouders is Club Brugge mogelijk ook zijn trainer een tijdje kwijt. De Reviewcommissie heeft immers beslist om Michel Preud'homme te laten vervolgen na zijn woede-uitbarsting tijdens de play-off 1-wedstrijd tegen Charleroi. Wesley gaat dan weer vrijuit voor een slag op het achterhoofd van Clinton Mata.

In de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi sloegen bij Preud'homme de stoppen door toen de Zebra's bij een 1-0 stand een penalty kregen, na betwistbaar handspel van Ricardo van Rhijn. De Nederlander werd in de rug geduwd, verloor naar eigen zeggen zijn evenwicht en raakte zo het leer met de hand.



Scheidsrechter Luc Wouters moest zijn vierde official even bijstaan om de gemoederen op de Brugse bank te bedaren. Preud'homme werd niet naar de tribunes gestuurd, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie krijgt de fase mogelijk nog een staartje. Volgende week dinsdag (18 april) moet de T1 van Club zich gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie, die een schorsing kan opleggen.