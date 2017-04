Ceulemans: "Met deze ploeg wordt Club geen kampioen"

Bewerkt door:

video Vaste afspraak na elke speeldag van de play-offs: de Facebook Live met een prominente figuur uit het (Belgische) voetbal. Vandaag aan de beurt: Jan Ceulemans. Het blauw-zwarte boegbeeld had het over de titelstrijd in play-off 1 en liet zijn licht schijnen op enkele collega-trainers. Ceulemans (60) nam ook uitgebreid de tijd nemen om pertinente vragen van surfers te beantwoorden. Hieronder een samenvatting.

Ceulemans over de titelstrijd

"De strijd om het kampioenschap gaat tussen drie ploegen. Anderlecht, Club Brugge en AA Gent. Charleroi, KV Oostende en Zulte Waregem hebben volgens mij geen kans op de titel. De eerste drie zullen het uitvechten tot de slotspeeldag."



Ceulemans over Club Brugge

"Ze hadden het heel moeilijk tegen Charleroi, dat goed georganiseerd stond te voetballen. Club speelde nauwelijks kansen bij elkaar en voetbalde ook gewoon niet goed. Na het doelpunt van Wesley, dat een beetje uit de lucht viel, verwachtte je dat blauw-zwart meer ging profiteren van de ruimte, maar dat lukte ook niet. Waar het misloopt? De afwezigheid van José Izquierdo en Lior Refaelov, zoveel is duidelijk. Dat zijn mannen met een idee, ze zorgen voor creativiteit. Of en hoe ze terugkeren, zal uitmaken of Club kampioen zal spelen. Met deze ploeg zal het alvast niet lukken."



Ceulemans over het gedrag van Preud'homme

"Als je trainer bent, dan weet je dat je soms in een stresserende situatie terechtkomt. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het minder loopt bij zijn ploeg, dat weet Michel ook wel. Het is nu toch al een jaar of twee dat Preud'homme vaak uit zijn dak gaat. Daarvoor was dat minder, heb ik de indruk. Dat zal te maken hebben met de stress. Of zijn magie is uitgewerkt? Dat denk ik niet. Alleen kampt hij met veel geblesseerden." "Het is nu toch al een jaar of twee dat Preud'homme vaak uit zijn dak gaat. Daarvoor was dat minder, heb ik de indruk. Dat zal te maken hebben met de stress" © photo news.

Ceulemans over de mogelijke overgang van Mazzu naar Club

"Felice heeft de laatste jaren uitstekend werk geleverd bij Charleroi. Op drie jaar tijd hebben ze twee keer play-off 1 gehaald, terwijl ze zes jaar geleden nog tegen de degradatie streden. Of hij de beste trainer in België is? Goh, hij is in ieder geval goed bezig. Maar gaat hij het ook kunnen waarmaken bij een topclub? Dat is toch nog altijd een ander niveau, met véél meer druk."



Ceulemans over de titelkansen van AA Gent

"Die zijn even groot als Anderlecht en Club Brugge. Wie weet springen de Buffalo's dit weekend wel al over blauw-zwart naar de tweede plek. Maar goed, play-off 1 is nog maar twee speeldagen ver. Het zal spannend blijven tot de slotmatchen."



Ceulemans over Aleksandar Jankovic

"Ik veronderstel dat hij nu gewoon het einde van het seizoen uitdoet en dat Standard dan op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Het is gewoon onvoldoende. Dat is natuurlijk niet alleen zijn fout, maar ook van de spelers. Of er te weinig kwaliteit is, laat ik in het midden. Maar als er geen resultaten zijn, weet je als coach wat je te wachten staat." "Ik veronderstel dat hij nu gewoon het einde van het seizoen uitdoet en dat Standard dan op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Het is gewoon onvoldoende" © belga.