Mönchengladbach én Club azen op Henry

ALAIN RONSSE

10/04/17 - 09u00

© Photo News.

Op Le Canonnier maakte Henry Onyekuru de weg vrij voor de eerste zege van Eupen in PO 2. Meteen zijn vijftiende doelpunt van het seizoen. Lonkt een transfer naar Club?

De Nigeriaan is een uitschieter. Ze zijn zeldzaam, spelers van 19 uit een andere voetbalcultuur, die zich in hun debuutjaar in eerste klasse zo productief tonen. Zijn contract loopt tot 2020, maar langer dan dit seizoen zal Henry niet bij Eupen blijven. In januari werd hij aan Celtic Glasgow of CSKA Moskou gekoppeld. Hoewel de spits een overgang trachtte te forceren, ging dat niet door. Henry kwam tot bezinning en hielp Eupen aan het behoud. Opdracht volbracht en nu de stap hogerop. Waar naartoe?



Toen we het onderwerp aansneden, citeerde coach Condom twee clubs: het naburige Mönchengladbach (70 km in vogelvlucht) én Club Brugge. Onderweg naar huis stemden we de autoradio af op Vivacité om niets te missen van het aangekondigde gesprek van RTBf-collega Erik Libois met Michel Preud'homme. Op de vraag welke speler(s) uit onze competitie hij naar Club zou willen halen, antwoordde MPH: "Dossevi en Henry." Wat de Nigeriaan betreft een kwestie van timing? Henry is een type Izquierdo.



Ook in de kijker: doelman/polyglot Van Crombrugge. Op Moeskroen was hij voor Eupen wat een tuba is in een symfonieorkest: 100 procent geconcentreerd voor één tussenkomst op het juiste moment. De doelman - opgemerkt door bondscoach Martínez - verlengde tot 2020. Wat niet garandeert dat hij op de Kehrweg blijft. Was het enkel omdat hij in Luik werd opgeleid, dat hij zaterdagavond in de nababbel driemaal verwees naar Standard?