Titel na 1 op 6 in PO1? Alleen Anderlecht lukte het al

10/04/17 - 06u30

Club Brugge pakte slechts 1 op 6 in de eerste twee speeldagen van play-off 1. Sinds de invoering van de play-offs in 2009 gebeurde het slechts één keer dat een club na zo'n slechte start nog de titel pakte. Anderlecht deed het in het seizoen 2012-'13. Paars-wit verloor toen op de eerste speeldag van de play-offs thuis met 1-2 van RC Genk en ging vervolgens 0-0 gelijkspelen bij Standard. Anderlecht wist zich pas op de slotdag te verzekeren van de titel, na een 1-1-gelijkspel tegen Zulte Waregem, dat op twee punten van de titel strandde. Toch nog dit: Anderlecht stond in 2013 ook na twee speeldagen in de play-offs nog op kop, wat nu niet het geval is voor Club Brugge.