Door: redactie

9/04/17 - 23u10

© belga.

video In samenwerking met VTM Stadion gaan we ook in de play-offs wekelijks op zoek naar de Gouden Goal. Voor de tweede speeldag viel ons oog op de goals van Dalsgaard, Wesley en Rajsel. Herbekijk de drie pareltjes van de voorbije speeldag in onderstaande video.

De Gouden Goal van de week dingt telkens mee naar de titel van Gouden Goal van de Maand. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt dan de ultieme Gouden Goal van het Jaar bekendgemaakt. Voortaan verkiezen we de Gouden Goal met een 'open' poll: iedereen kan stemmen, registratie is niet meer nodig. Wie scoorde de knapste goal op tweede speeldag play-offs?