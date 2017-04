Vitas schiet KV Mechelen in slotminuut naar derbyzege

© belga.

KV Mechelen heeft de pijnlijke nederlaag tegen Union doorgespoeld met een late driepunter tegen Lierse. Na een slappe eerste helft brak de match na de pauze helemaal open, maar het enige doelpunt viel in de extra tijd. In de 91ste minuut draaide specialist Vitas een vrije trap voorbij doelman Vanhamel. Voor Malinwa zijn het de eerste punten in PO2.