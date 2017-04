Anderlecht en AA Gent delen de buit na match met twee gezichten, paars-wit telt weer vier punten meer dan Club

Manu Henry

9/04/17 - 19u51

Teodorczyk werd, tot ongenoegen van het publiek, vroegtijdig naar de kant gehaald © photo news.

De titelstrijd ligt nog open. Dat kunnen we concluderen na een teleurstellende topper tussen Anderlecht en AA Gent. Na een bijzonder povere eerste helft en een betere tweede eindigde de wedstrijd zoals ze begon: 0-0. Paars-wit telt zo opnieuw vier punten meer dan Club, terwijl de Buffalo's alleen derde zijn in het klassement.

Het eerste bedrijf was er eentje om snel te vergeten. Een festival aan foute passes en verkeerde keuzes. Kortom: een bijzonder mager beestje. Doelkansen? Die vielen al helemaal niet te noteren. Vooral Anderlecht stelde teleur en kreeg op offensief vlak niets klaar. De Buffalo's, die lichtjes de bovenhand hadden, waren enkel dreigend met een kopkans(je) van Mitrovic. 0-0 dus na een eerste helft met veel strijd, maar weinig opwinding.



Striemend fluitconcert na wissel 'Teo'

Wél doelgevaar na de pauze. Vooral in de openingsfase was het contrast met de eerste helft groot. Eerste knalde Kubo onbesuisd over het doel van Boeckx, aan de overzijde trof Tielemans de dwarsligger. Echt sprankelend was het echter ook na de pauze allerminst. Tot ongenoegen van het Brusselse publiek werd (een licht geblesseerde?) Teodorczyk nog vroegtijdig naar de kant gehaald.



Lees een uitgebreid verslag van onze man in het Constant Vanden Stockstadion op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 1 euro!