Union verkoopt ook Waasland-Beveren flinke draai om de oren, Standard lijdt in extremis puntenverlies tegen STVV

Door: redactie

8/04/17 - 21u54

© photo news.

In groep A van play-off 2 won vandaag Union met 1-4 tegen Waasland-Beveren. Standard kan thuis geen overwinning boeken tegen Sint-Truiden. De 'Rouches' kregen in de slotminuut een tegen goal, wat tot de 2-2 eindstand leidde.

Standard-STVV 2-2

Beide ploegen begonnen rustig aan de wedstrijd. Het was in beide kampen aftasten met weinig doelgevaar als gevolg. Orlando Sa en Ishak Belfodil kwamen na een kwartier voor het eerst opzetten, maar zonder veel resultaat. Sint-Truiden onderging de wedstrijd. Op het halfuur lukte het Orlando Sa dan wel om te scoren, maar de lijnrechter floot terecht voor buitenspel en zo ging het feestje niet door. Vijf minuten later kregen de 'Rouches' het deksel op de neus, Brandon Mechele zette de 0-1 op het scorebord. Lang heeft STVV niet kunnen genieten van deze voorsprong. Amper een minuut na de 0-1 maakte Isahk Belfodil gelijk voor Standard Luik.



Een evenwichtige tweede helft zorgde voor veel kansen. In de 70ste minuut resulteerde deze kansen ook op een doelpunt voor Standard. Het was Razvan Marin die zijn ploeg op voorsprong bracht. Standard kwam in de laatste tien minuten met tien personen te staan. Rechtstreeks rood voor Darwin Andrada die met twee voeten vooruit tackelde. In de slotminuut bracht Pieter Gerkens de stand op 2-2 en zo pakte STVV toch nog een punt.