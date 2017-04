Club geeft zege uit handen en lijdt voor tweede week op rij duur puntenverlies

© belga.

Mag Club Brugge al na twee speeldagen zijn titeldroom zo goed als zeker opbergen? Voor de tweede week op rij liet blauw-zwart dure punten liggen. In eigen huis kwam een inspiratieloze landskampioen na een discutabele strafschop niet verder dan een 1-1 tegen Charleroi. Anderlecht kan morgen uitlopen tot zes punten.

Geen wijzigingen bij Club, in vergelijking met de verloren topper bij AA Gent. Niet moeilijk. Zó veel wisselmogelijkheden heeft Michel Preud'homme nu ook weer niet. Izquierdo, Refaelov, Vossen, Diaby: allemaal liggen ze in de lappenmand. Wesley, zelf nog maar pas hersteld van een scheenbeenblessure, moest voorin opdraven. Joker Bjorn Engels begon op de bank. Bij Charleroi koos Felice Mazzu verrassend voor twee spitsen. Aanvallend, zou je denken, maar de Carolo's legden toch weer de focus op de organisatie. Club vond maar geen gaatje in de zwart-witte muur. De enige echte kans van het eerste bedrijf kwam op naam van Van Rhijn. Met een zwabberbal vanop dertig meter gaf hij Penneteau eindelijk wat werk.



Preud'homme greep in tijdens de rust en dropte Rotariu en Engels in de ploeg. Die laatste wissel was weliswaar noodgedwongen - Poulain had last aan de bil. Club schakelde wel over naar een driemansdefensie en die nieuwe tactiek leverde al snel wat op. Wesley draaide zich goed vrij en vanop de rand van de zestien legde hij de 1-0 precies in de verste hoek. Blauw-zwart liet het tempo uit de match gaan en schoot zichzelf een kwartier voor tijd in de voet. Na een vreemde handsbal van Van Rhijn wees de ref onverbiddelijk naar de stip, tot grote colère van de Brugse bank. Bedia trok er zich niets van aan en trapte met wat geluk de gelijkmaker onder Butelle in doel.

Niet meteen de start in PO1 waar Club opgenehoopt had. De Bruggelinen kijken morgen met dichtgeknepen billen naar de topper in het Astridpark.



