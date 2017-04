KV Oostende bindt Vandendriessche drie seizoenen langer aan zich

Kevin Vandendriessche. © belga.

Kevin Vandendriessche (27) heeft zijn contract bij KV Oostende met drie seizoenen verlengd tot 2021. Dat heeft KVO vandaag na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem op Twitter bekendgemaakt.

De Franse middenvelder ruilde in de zomer van 2015 Moeskroen voor de kustploeg. Voor zijn periode bij de Henegouwsers was hij actief in de lagere Franse afdelingen. Bij KV Oostende groeide hij uit tot één van de sterkhouders, de verliezende bekerfinalist beloont Vandendriessche dan ook met een contractverlenging.