Berrier bezorgt KV Oostende op het nippertje zuurverdiend punt

Spektakel gegarandeerd als KV Oostende en Zulte Waregem het tegen elkaar opnemen. Na een beauty van Dalsgaard leek de bekerwinnaar aan zee met de drie punten te gaan lopen, tot Berrier in de extra tijd zijn ex-ploeg met een rake kopbal een hak zette (1-1).

Eerst dit: het zijn geen slechte verliezers bij KV Oostende. De kustploeg overhandigde vlak voor de aftrap een chocolade versie van de Beker van België aan Zulte Waregem. Het inspireerde de fusieclub tot een sterk begin, met een aantal prima kansen. Proto moest met een snoepduik Marrone van een vroeg doelpunt houden. KVO had het aanvankelijk moeilijk, maar herstelde met mondjesmaat het evenwicht én nam uiteindelijk ook de bovenhand. Met een handvol opgelegde kansen tot gevolg. Dimata, die zijn rentree vierde bij de kustploeg, vond zelfs de paal op zijn weg. Net als vorig weekend tegen Charleroi ontbrak de efficiëntie bij KV Oostende.



Zelfde verhaal na rust. Oostende kreeg het vizier maar niet scherpgesteld, terwijl Zulte Waregem in hetzelfde bedje ziek bleek. Dury had er genoeg van en dropte met Kaya en Lepoint twee verse krachten in de ploeg. Ei zo na leverde die dubbele wissel de voorsprong op. Leye en Hamalainen lieten twee prima mogelijkheden liggen. De 0-1 viel niet veel later dan toch en het was meteen een beauty. In ware Arjen Robbenstijl pegelde Dalsgaard met zijn mindere linker de openingsgoal tegen de touwen. De tweede treffer al in PO1 van de Deense rechtsachter. KV Oostende leek op weg naar een nieuwe thuisnederlaag tegen Zulte Waregem, tot in de extra tijd Berrier de Versluys Arena liet ontploffen. Met het hoofd nota bene. Het maakte het gelijkspel voor de kustploeg alleen maar mooier.



