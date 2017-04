Mazzu over interesse Club: "Als ze écht aan me denken, is dat een hele eer"

Door:

Felice Mazzu. © belga.

video Zien we volgend seizoen Felice Mazzu op de bank bij Club Brugge? De geruchtenmolen draait weer op volle toeren. Mazzu is alvast gecharmeerd door de vermeende interesse van blauw-zwart. "Als ze écht aan me denken, is dat een hele eer", vertelde de coach van Charleroi in het programma Hoogvliegers op Play Sports.