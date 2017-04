Opsteker voor Preud'homme: Wesley én Limbombe in selectie voor Charleroi

TL

Wesley is klaar voor de strijd. © photo news.

Club Brugge Club Brugge ontvangt morgen Charleroi op de tweede speeldag van play-off 1. De twee namen die het meest opvallen in de 20-koppige selectie van Michel Preud'homme zijn Wesley Moraes én Anthony Limbombe.

De 20-jarige Wesley moest vorige zondag al snel de strijd staken tegen AA Gent. De Braziliaanse targetman had blauw-zwart op voorsprong gebracht, maar een gapende wonde dwong hem om de strijd te staken. Die wonde speelt hem blijkbaar geen parten meer, want Preud'homme nam Wesley gewoon op in zijn selectie. Met Jelle Vossen en Abdoulay Diaby mist Preud'homme morgen al twee centrumspitsen, dus de beschikbaarheid van Wesley is een stevige meevaller voor Club.



En nog een opsteker voor de regerende landskampioen is de terugkeer van Anthony Limbombe. De winger was maanden buiten strijd met een pubalgieblessure, maar lijkt dus opnieuw klaar te zijn voor de dienst. Limbombe werd half september een rustperiode van zes weken voorgeschreven, maar dat bleek dus veel te ambitieus te zijn. Zeker gezien de blessures van José Izquierdo en Lior Refaelov was de spoeling op de Brugse flanken flinterdun geworden. De terugkeer van Limbombe bezorgt Preud'homme bijkomende opties.