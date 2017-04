AA Gent verhuist binnenkort naar dit oefencomplex

© KAA Gent, TARCH.

video AA Gent heeft gisteren zijn gloednieuw oefencomplex op de Wolfputsite in Oostakker voorgesteld. Tegen eind juni 2O17 verhuizen de spelers en technische staf van de A-kern van het huidige oefencomplex in Gent naar de nieuwe site, waar vanaf dan alle trainingen plaatsvinden.

"Het nieuwe oefencomplex is alweer een nieuwe stap in de steeds voortschrijdende professionalisering van de club en zijn jeugdwerking. Eind juni opent KAA Gent in principe officieel het nieuwe trainingscomplex op de Wolfputsite (Oostakker), waar KRC Gent momenteel actief is", schrijven de Buffalo's op hun website.



De kleedkamers van KRC Gent werden in een eerste fase gerenoveerd. Er werden drie kunstgrasvelden voor de duiveltjes en een groot natuurgrasveld met aangepaste irrigatie, drainage en verwarming aangelegd. Alle speelvelden zijn voorzien van ledverlichting (200 lux). In een tweede fase werd gestart met de bouw van een trainingscomplex voor de eerste ploeg. Onder andere twee natuurgrasvelden - waarvan één beschikt over veldverwarming - een "power hill" voor opwarmingsoefeningen en een gebouw van drie verdiepingen zullen ter beschikking staan van de troepen van Hein Vanhaezebrouck. Op het gelijkvloers voorziet het gebouw in kleedkamers, een perszaal en een revalidatieruimte. De burelen voor onder meer de technische en medische staf, een keuken met eetruimte, een ontspanningszaal en een fitnesszaal worden op het tweede verdiep geïnstalleerd. Op de derde verdieping worden 42 slaapruimtes en een collectieve douchezaal gebouwd. In een derde fase wordt het hoofdterrein van KRC Gent heraangelegd. Op dat natuurgrasveld zullen KRC Gent en AA Gent Ladies hun wedstrijden afwerken.



Het huidige oefencomplex aan de Warmoezeniersweg zal vanaf eind juni ter beschikking staan van de jeugdploegen en zal ook grondig aangepakt worden. Er wordt een extra kunstgrasveld aangelegd, zodat het complex zal beschikken over twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en een duiveltjesveld.