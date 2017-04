AA Gent en Vanhaezebrouck gaan langer met elkaar door: coach wordt bestbetaalde op Belgische velden

Niels Poissonnier en Stephan Keygnaert

4/04/17 - 06u30

© belga.

De champagne staat al koud. Hein Vanhaezebrouck (53) zet binnenkort zijn krabbel onder een nieuw, sterk verbeterd contract tot 2019. AA Gent triomfeert, Hein zal sportief nog meer zijn stempel drukken.

Alleen de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Daarvoor moet AA Gent wachten tot Mogi Bayat, de makelaar van Vanhaezebrouck, terug is uit vakantie. En toch mogen de Buffalo's zich al in de handen wrijven. Bestuur en coach bereikten de voorbije dagen een principeakkoord om samen verder te gaan tot 2019.



Vanhaezebrouck, die zijn verbintenis bij AA Gent zowel na de titel in 2015 als tijdens de Champions Leaguecampagne later dat jaar opengebroken zag, wordt bijgevolg de bestbetaalde trainer op de Belgische velden. In zijn nieuw contract zal, net als in het huidige, trouwens ook een fikse opstapclausule staan om gegadigden af te schrikken - zoals Wolfsburg het voorbije seizoen. "Ach, het contractuele is voor Hein niet zo belangrijk", reageert Bayat oppervlakkig. "Wat voor hem telt, is de sportieve ontwikkeling én de groei van de club."