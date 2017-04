Vanhaezebrouck: "Vierde ref wou mij én Preud'homme al na 10 minuten wegsturen, dan is er iets fout"

Manu Henry

2/04/17 - 20u46

© photo news.

Hij slaakte een zucht van opluchting na de eerste driepunter in play-off 1. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was tevreden over de prestatie die zijn team vanavond afleverde. Al was hij minder tevreden over de arbitrage: "Ik heb ook gemeld dat ik het niet normaal vond."

© photo news. "Ik had het voor de wedstrijd al gezegd: de ploeg die zij opstelden was fysiek, sterk, groot en atletisch. Wij hebben keuzes gemaakt met Coulibaly vooraan en Gigot achterin, omdat we wisten dat het wellicht een fysieke strijd ging worden. En ja, het is uiteindelijk ook zo uitgedraaid", begon Vanhaezebrouck zijn babbel na afloop van de match.



"Ik ben over alles tevreden. In onze eerste helft hebben we getoond dat we tot veel in staat zijn, terwijl de omstandigheden niet mee zaten voor ons. In de tweede helft werden we tot tien herleid en dan moet je gaan bijsturen. We hebben dan wel iets te veel weggegeven. Maar op het einde hebben we het echt wel goed en gedisciplineerd gedaan en zijn we er zelf nog een paar keer uitgekomen. Ik ben tevreden over de mentaliteit, het geloof in eigen kunnen, over alles." Lees ook Preud'homme: "Eigenlijk moeten we hier altijd winnen"

Vossen op brancard van het veld gedragen

Zelfs met man minder krijgt AA Gent Club op de knieën, ijzersterke Kalinic de held © belga.