© kos.

Wat een baaldag voor Club Brugge. Niet alleen ging het kopje onder in zijn opener van play-off 1 bij AA Gent, in het slot van de match verloor blauw-zwart ook Jelle Vossen met een mogelijk zware blessure. De spits, die in de eerste helft nog de geblesseerde Wesley verving, hinkte na een duel met Gershon naar de kant. Na affluiten werd hij op een draagberrie van het veld de ziekenwagen ingedragen.