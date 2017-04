Wie scoorde volgens u de knapste goal op de eerste speeldag play-offs?

Door: redactie

2/04/17 - 23u05

video In samenwerking met VTM Stadion gaan we ook in de play-offs wekelijks op zoek naar de Gouden Goal. Voor de eerste speeldag viel ons oog op de goals van Vojvoda, Mata en Benson. Herbekijk de drie pareltjes van de voorbije speeldag in onderstaande video.

De drie goals:

1. Moses Simon, de 1-1 in AA Gent - Club Brugge

Het was weer de Simon van uit zijn beginperiode bij AA Gent. De Nigeriaan stuwde met twee goals de Buffalo's naar de belangrijke zege in de topper tegen Club Brugge (2-1). Zij eerste was een pareltje. Op aangeven van Kalu duwde hij in één tijd de gelijkmaker voorbij Butelle.



2. Clinton Mata, de 1-1 in Charleroi - KV Oostende

Net geen 'Felice-time', maar Charleroi pakte in het slotkwartier wel een punt tegen KV Oostende. Met dank aan Clinton Mata. De flankspeler krulde een vrije trap heerlijk via de paal in doel en liet zo Mambourg ontploffen.



3. Manuel Benson, de 1-0 in Lierse - Standard

Manuel Benson, onthoud die naam. De 20-jarige Belg scoorde bij Lierse een pareltje. Na een knappe dribbel gaf hij met een rake knal Jean-François Gillet het nakijken.