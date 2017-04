Eupen en Roeselare delen de punten, Kortrijk pakt revanche tegen Moeskroen

Door: redactie

1/04/17 - 21u52

© belga.

In groep B van PO2 leek Roeselare op weg naar een stunt op het veld van Eupen, maar de thuisploeg sleepte alsnog een punt uit de brand via goudhaantje Onyekuru, die goed was voor beide Eupense treffers (2-2). In de andere match pakte KV Kortrijk een driepunter tegen Moeskroen (2-1). De match tussen Racing Genk en Lokeren tot slot is nog aan de gang. De Genkenaars leiden met 2-0 dankzij goals van Pozuelo en Samatta.

Eupen - Roeselare: 2-2 De West-Vlaamse bezoekers startten furieus. Topschutter Kehli trapte al snel een voorzet van Lecomte voorbij doelman Van Crombrugge. Nog in de eerste helft verdubbelde een efficiënt Roeselare de voorsprong via Lecomte. Hij verzilverde een knappe pass van Van Eenoo. Eupen probeerde het tij te keren, maar doelman Biebauw stopte een strafschop van ervaren rot Garcia. Na de pauze schakelde Eupen een versnelling hoger en dat resulteerde in twee goals van Onyekuru. Eerst scoorde de Nigeriaan na een razendsnelle counter en in het slotkwartier tikte hij een voorzet van Ocansey makkelijk binnen.

Kortrijk - Moeskroen: 2-1