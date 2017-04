Geen Mazzu op de bank? Daar hebben ze bij Charleroi iets op gevonden, Coucke denkt er het zijne van

© Twitter VTM Stadion.

Aan spektakel geen gebrek vandaag op Mambourg. Charleroi en KV Oostende hielden elkaar in een aangenaam kijkstuk in evenwicht (1-1) en dat zag ook Felica Mazzu vanuit de tribune. De coach van Charleroi was geschorst nadat hij op de slotspeeldag van de reguliere competitie naar de tribune werd verwezen door scheidsrechter Alexandre Boucaut.



Normaal gezien mag je dan niet in de buurt komen van de bank en de spelers, maar daar hadden ze bij de Carolo's iets op gevonden. Mazzu stond via oortjes de hele wedstrijd in contact met zijn assistenten.



Noraro: "Waren mentaal en fysiek aanwezig"

Mario Notaro, de assistent-coach van Felice Mazzu, repte na de match met geen woord over het gebruik van mogelijke communicatiemiddelen met de geschorste hoofdcoach. Hij was lovend voor zijn spelers. "We kunnen niet zeggen dat de spelers hun taken vandaag niet hebben uitgevoerd. Soms waren we misschien wat minder, maar toch waren we vandaag mentaal en fysiek aanwezig." Toch een subtiele verwijzing naar de sluwe communicatiestrategie van de technische staf? We zullen het allicht nooit weten...