Union stunt meteen tegen KV Mechelen, ook STVV mag vieren

Bavo Boutsen

1/04/17 - 21u52

© belga.

Union heeft voor de eerste verrassing in play-off 2 gezorgd. Op de openingsspeeldag klopte de Brusselse traditieclub KV Mechelen met duidelijke 3-0-cijfers. De ploeg van Yannick Ferrera, die wel een aantal sleutelspelers moest missen, kon op geen enkel moment een vuist maken tegen een vloeiend voetballend Union. In de andere wedstrijd in poule A was klopte STVV Waasland-Beveren, ook hier eindigde de partij op een afgetekende 3-0. Beide teams delen na vandaag uiteraard de leiding in de groep.

Union, dat niet beschikt over een Europese licentie en dus sowieso niet mag aantreden in een mogelijke finale van play-off 2, was niet onder de indruk en kwam na een kwartier op voorsprong. Mombongo duwde de openingstreffer van dichtbij in doel. De Brusselaars bleven vrank en vrij vooruit voetballen en Mechelen kwam daarna nauwelijks in het stuk voor. Vandiepenbeeck kopte even voor het halfuur de 2-0 enig mooi tegen de netten. Op slag van rust hield Uniondoelman Saussez Osaguona van de aansluitingstreffer. Kort na de pauze maakte uitblinker Rajsel er vanop de stip dan zowaar 3-0 van. Daarna haalde Union de voet wat van het gaspedaal. Toch was de thuisploeg in het slot nog dicht bij een vierde treffer. Die kwam er niet meer, maar Union mag meer dan terecht fier zijn op zijn prestatie.



In de andere wedstrijd van poule A tussen STVV en Waasland-Beveren was het lang wachten op de eerste opwinding. Gerkens zorgde voor een zeldzaam moment van dreiging, maar stuitte op Köteles. Na de rust was STVV wel duidelijk beter dan een zwak acterend Waasland-Beveren. Stef Peeters kon de ban breken, hij rondde een knappe aanval af met de 1-0. Na een goed uitgespeelde counter zorgde Bezus dan voor de dubbele voorsprong. In het slot haalde Köteles de doorgebroken Kotysch nog neer. De logische strafschop die daarop volgde was de aanleiding voor de 3-0, meteen ook de einduitslag.



