Oostende laat derde plek liggen in propagandamatch op Mambourg

De winnaar? De neutrale voetbalfan. In een match die bol stond van de gemiste kansen prikten Charleroi en KV Oostende elk één keer (1-1). Beide ploegen laten zo de kans liggen om naar de derde plek te springen.

Propaganda voor het voetbal. Dat was het vandaag op Mambourg. Wat Charleroi en KV Oostende op de mat legden, mag nog negen speeldagen langer geserveerd worden. De Carolo's, zonder de geschorste Felice Mazzu op de bank, begonnen uitstekend aan de partij, maar de eerste echte kans was wel voor de bezoekers. N'Ganga zette zijn foutje zelf recht en hield op de lijn Canesin van een goal. Wat dan volgde was een karrenvracht aan kansen. KVO domineerde, al zat het Charleroi ook niet echt mee. In het slot van de eerste helft - 'Felice-time light' - stond de lat én de paal in de weg bij Harbaoui. Spektakel zonder goals.



Het tweede bedrijf ging aanvankelijk gewoon verder op het elan van de eerste helft. Penneteau zat maar half bij een schotje van El Ghanassy en zag hoe Dessoleil op de lijn het leer keerde. Uitstel van executie, want luttele minuten later was het wel eindelijk raak. Na goed storend werk van Canesin viel de bal voor de voeten van Musona, die er met zijn tiende competitiegoal 0-1 van maakte. KVO liet het initiatief aan Charleroi en dat brak de bezoekers zuur op. Een klein kwartier voor tijd krulde Mata een vrije trap heerlijk via de binnenkant van de paal tegen de touwen. 1-1 na een heerlijke pot voetbal. De afwezigen hadden ongelijk vandaag.



