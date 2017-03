Tielemans: "Vandaag getoond dat we er klaar voor zijn"

Youri Tielemans. © belga.

Man van de Match was ongetwijfeld Youri Tielemans. De middenvelder stuwde Anderlecht met een assist en goal naar de zege aan de Gaverbeek (1-2). "Het was belangrijk om goed te beginnen aan play-off 1", stak de Rode Duivel van wal. "Voor iedereen is het moeilijk om hier te komen spelen. Zulte Waregem kan met de fans achter zich altijd dat tikkeltje meer. We hebben vandaag getoond dat we er klaar voor zijn."



"De eerste helft was goed, we gaven zelfs niets weg. Na rust liep het wat minder en werden de ruimtes groter. Maar goed, we pakken de drie punten en dat is het belangrijkste." Tielemans maakte we wedstrijd wel niet vol. "Ik had wat krampen. Beetje vermoeidheid na dinsdag, denk ik." Ook zijn scheenbeschermers met Belgische vlaggen gingen over de tongen. "Ik heb dat begin dit seizoen laten maken. Waarom? Omdat ik fier ben Belg te zijn."