Anderlecht houdt stand aan de Gaverbeek en verhoogt de druk op AA Gent en Club

© belga.

De eerste horde richting titel nummer 34 is genomen. Op bezoek bij bekerwinnaar Zulte Waregem sloeg Anderlecht twee keer op het gepaste moment toe (1-2). AA Gent en Club Brugge weten meteen wat gedaan, zondag.

Uitbollen of verrassen? Hoe zou Zulte Waregem vandaag aan de start van play-off 1 verschijnen? Het zou des mensen zijn mocht de druk van de ketel zijn bij de kersverse bekerwinnaar. De start was nog redelijk, maar al snel nam Anderlecht, waar Weiler verrassend voor Trebel koos in plaats van Stanciu, de touwtjes in handen. Bij de eerste echte kans was het meteen bingo. Hamalainen liet zich in de luren leggen door Chipciu, die er beheerst 0-1 van maakte. Essevee stelde daar weinig tegenover, al was het via Leye wel bijzonder dicht bij de gelijkmaker. De gemaskerde kapitein miste op een haar na de 1-1. Het was allemaal te slordig bij de fusieclub.



Een heel verschil met de tweede helft. Dury had zijn manschappen tijdens de rust duidelijk wakker geschud en bracht met Gueye een extra stormram in de ploeg. Een ingreep die loonde. Zulte Waregem duwde door en Dalsgaard deelde de eerste prik uit. Zijn poging ging over en naast. Gek genoeg bleef de rechtsachter van Essevee voor het meeste gevaar zorgen. Met dank aan Hanni, die hem keer op keer liet lopen. Op het uur strafte Dalsgaard het zwakke optreden van de Algerijn af. Anderlecht zag af, maar werd weer een handje geholpen door Hamalainen. De Deen verdedigde kinderlijk op Tielemans, die paars-wit mooi terug op voorsprong zette. Het slotoffensief van Essevee leverde niets meer op - het schot van Gueye scheerde de lat - en zo ging het voor het eerst dit seizoen in eigen huis onderuit. Anderlecht zet zijn rol van titelfavoriet meteen wat extra in de verf.



Lees het verslag van onze Chef Voetbal, Stephan Keygnaert, op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts één euro van onze pluszone.