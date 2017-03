"Weet je wat er denk ik speelt bij zure opmerkingen van Deschacht over mij? Dat Annelien Coorevits altijd boontje voor mij heeft gehad"

Door: Herman Brusselmans

31/03/17 - 10u44

© photo news.

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten en satirische mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Onze immer scherpe columnist reageert dit keer op uitspraken van Olivier Deschacht in een interview in 'De Zondag' van afgelopen weekend. Die klonken als volgt: "Brusselmans schrijft de laatste tijd heel negatief over mij. Ik vergeet dat niet."

"In het veelgelezen blad De Zondag was er een interview met de befaamde bankzitter Oli Deschacht. De interviewer zegt al vrij snel in het vraaggesprek: 'Je maakt een wisselvallig seizoen door. Desondanks wou Herman Brusselmans je toch de Gouden Schoen geven.' Oli reageert volgens de journalist geprikkeld en zegt: 'Ik zie geen lijn in wat hij zegt. De ene keer hemelt hij mij op en de andere keer breekt hij mij af.'



'Was jij geen fan?' vraagt de journalist. 'Dat is al veel minder dan vroeger', zegt Oli, 'hij schrijft de laatste tijd heel negatief over mij. Ik vergeet dat niet.'



Ik dacht: nou breekt mijn klomp! Ik negatief geschreven over Deschacht? Ik ben het gaan napluizen in m'n archieven en ik heb tot nu 403 passages in m'n oeuvre gewijd aan Oli, en daar zitten er maar twee bij die niet echt positief waren. Twee! De eerste was toen ik schreef dat Oli de snelheid heeft van een schildpad met betonnen voeten en dat z'n tactisch inzicht dat benadert van een blinde rolstoelpatiënt, en de tweede was toen ik schreef dat Oli voetbaltechnisch gezien het peil haalt van Koen Crucke met een onderbroek over z'n kop en dat de lange passen van Oli meestal aankomen in het stadscentrum van Anderlecht of het centrum van om het even welke stad waar Anderlecht op bezoek is.



Dat is toch niet zo negatief?



Weet je wat ik denk dat er speelt bij de zure opmerkingen van Oli over m'n persoon? Dat z'n vriendin Annelien Coorevits altijd een enorm boontje heeft gehad voor mij."



De volledige column van Herman Brusselmans met véél aandacht voor Olivier Deschacht, maar ook voor onze Rode Duivels, AA Gent en de Ronde van Vlaanderen leest u op HLN SPORT PLUS, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor slechts 1 euro!