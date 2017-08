Zoals Lombaerts als (ex-) Duivel na buitenlandse club terugkeren naar België: het blijkt geen evident verhaal

Door: TTV/ODBS

29/08/17 - 13u10

© belga/photonews.

Na tien jaar Sint-Petersburg kwam Nicolas Lombaerts deze zomer terug thuis. KV Oostende leek een droomhuwelijk te worden, maar we zijn nog niet eens september en een scheiding lijkt al in de maak. De verdediger speelt nauwelijks en als hij dat doet, deelt hij mee in de Oostendse malaise. Nu blijkt het geen evident verhaal: als (ex-)Rode Duivel na een buitenlands verhaal grote sier maken in onze competitie. Ook deze acht jongens verliep het niet goed - al zijn er gelukkig ook twee uitzonderingen die de regel bevestigen.

Anthony Vanden Borre (29) - 29 caps Vooraleer 'Anderlechtman' Anthony Vanden Borre in 2011 bij Racing Genk terugkeerde, kwam hij in het buitenland uit voor Fiorentina, Genoa en Portsmouth. Dit jaar liet hij nog zijn contract bij het Franse Montpellier ontbinden om bij het Congolese TP Mazembe aan de slag te gaan, maar ook dat werd alles behalve een succes. VDB zou er geen seconde spelen en vertoeft inmiddels alweer in België. Anthony Vanden Borre bij Anderlecht. © photo news.

Tom De Sutter (31) - 14 caps Pas op latere leeftijd koos De Sutter in 2015 na vele goals bij Cercle Brugge, Anderlecht en Club Brugge voor het eerst voor een buitenlands avontuur. Bij Bursaspor kon De Sutter niet overtuigen, waardoor hij begin vorig seizoen al snel terugkeerde naar Sporting Lokeren. Maar ook daar is zijn passage voorlopig geen groot succes. Tom De Sutter bij Lokeren. © PN.

Filip Daems (38) - 8 caps Na maar liefst 210 matchen in dienst van Borussia Mönchengladbach keerde Daems in 2015 terug naar België bij het bescheiden Westerlo. Daems kon in zijn tweede seizoen niet voorkomen dat de Kempenaars degraderen naar 1B. In mei zette hij een punt achter zijn carrière. Filip Daems bij Westerlo. © photo news.

Bjorn Vleminckx (31) - 3 caps De Witte van Puurs gooide hoge ogen bij Beveren, KV Oostende en KV Mechelen en ging vervolgens bij NEC Nijmegen over de grens voetballen. In Gelderland werd hij topschutter en dat levert hem een transfer naar Club Brugge op. Vleminckx trok voor drie jaar naar Turkije om begin vorig seizoen via de Bosuil bij Antwerp opnieuw terug naar België te keren. Maar net als zijn laatste seizoen in Brugge komt Vleminckx er nauwelijks aan de bak. Al helemaal niet onder Bölöni en de spits kreeg te horen dat hij weg mag/moet. Vleminckx bij Club Brugge. © belga.

Jonathan Legear (29) - 2 caps Terek Grozny is weinig benijdenswaardige bestemming van Legear na zes seizoenen Anderlecht. De Luikenaar keerde heel kort terug bij KV Mechelen vooraleer hij bij Olympiakos en Blackpool nieuwe mislukte avontuur beleefde. Sinds 2015 is Legear terug in België maar ook bij Standard -de club van zijn hart- kwam hij er niet aan te pas. Nadat hij al helemaal niet in de plannen van Sá Pinto fungeerde, trok hij twee weken terug naar STVV. Zijn debuut daar vierde hij zowaar met een goal en een zege op Anderlecht, wat om bevestiging vraagt. © photo news.

Yassine El Ghanassy (26) - 2 caps Na niet altijd even geslaagde passages bij West Bromwich, Heerenveen, Al Ain en Stabaek tekende El Ghanassy begin 2016 een contract bij KV Oostende. De vleugelspits vond bij vlagen zijn vorm van weleer bij AA Gent terug en bij KV Oostende wel terug, maar toch veel te weinig om van een geslaagde terugkeer te spelen. Inmiddels zit El Ghanassy alweer in het buitenland, in Franrijk bij Nantes. Yassine El Ghanassy in het shirt van KV Oostende. © belga.

Ilombe Mboyo (29) - 1 cap Petit Pelé scoorde doelpunten voor Charleroi, Kortrijk, AA Gent en Racing Genk alvorens hij een dik contract tekent bij het Zwitserse Sion. Daar kwam hij achttien maanden lang niet aan spelen toe, totdat Cercle Brugge hem de kans bood zijn carrière in België te herlanceren. Ook dat werd, weinig verrassend, geen succes. Wel een verrasing: Mboyo mocht onlangs zijn contract verlengen in Sion. Ilombe Mboyo in het shirt van Cercle Brugge. © belga.

TWEE UITZONDERINGEN:

Timmy Simons (40) - 94 caps Simons keert in 2013 na een mooi avontuur in het buitenland bij PSV Eindhoven en Nürnberg terug naar Club Brugge, met wie hij de beker wint en na 11 jaar opnieuw kampioen wordt. Eind vorig seizoen verlengde hij zijn contract met een jaar, vooral om de troepen te motiveren en zijn ervaring door te geven. Al leert de realiteit dat Club Simons ook op het veld nog altijd kan gebruiken. Timmy Simons. © photo news.