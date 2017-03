Renard geeft opvallende uitleg over vertrek Dimata: "Ferrera gevraagd om hem niet op te stellen"

TL

Dimata trof twee keer raakt in de bekerfinale. © belga.

Na de twee knappe goals van Landry Dimata afgelopen weekend in de bekerfinale, werd het mysterie rond de spits alleen nog maar groter voor onze columnist Jan Mulder. "Hoe kan het dat Standard hem zo makkelijk en goedkoop naar KV Oostende liet gaan", vroeg de Nederlandse ex-spits van onder meer Anderlecht zich luidop af. In Sport/Voetbalmagazine geeft Olivier Renard, de sportief directeur van de Rouches, een ietwat vreemde uitleg.

"Natuurlijk beseften we dat Dimata een fenomeen was", aldus Renard. "Ik heb uren met hem gepraat, maar ik begreep steeds meer dat hij niet zou blijven. Op dat moment hebben we aan Yannick Ferrera gevraagd om hem niet op te stellen in PO2. Stel je voor dat hij speelt, dat hij goals maakt en dan vertrekt." Eventuele goals van Dimata in play-off 2 hadden de marktwaarde van de spits nochtans gevoelig kunnen opdrijven. Nu kon Oostende de jonge spits voor amper 500.000 euro losweken bij Standard, terwijl zijn marktwaarde op dit moment al op drie miljoen euro geschat wordt.

"Hij was helemaal geen moeilijk geval"

Daniël Van Buyten, inmiddels vertrokken bij Strandard, kwam eerder in onze krant al terug op het vertrek van Dimata. "Ik heb twee uur met de mama van Landry gepraat, gedurende anderhalf uur heeft ze geweend. Ik heb haar toen beloofd dat ik er alles aan zou doen om haar zoon bij Standard te houden, want dat was haar grote wens. Landry hield van de club, maar ik weet ook dat hij moeilijke momenten kende."



"Dat hij vertrok, was voor mij een eerste moeilijk moment. Ik ging elke keer naar de reserven kijken en elke keer sprak ik hem daarna aan. Hij kreeg af en toe een klop, omdat hij in de eerste ploeg geen kans kreeg, maar na een dag of vier stond hij iedere keer weer op. Ik moedigde hem aan om toch door te bijten. Het doet pijn dat hij nu bij Oostende helemaal doorbreekt, niet voor mij, maar voor Standard. Landry is Belg, het zit goed in zijn hoofd, hij is jong en hij wil werken, hij was helemaal geen moeilijk geval. Landry was een ideale speler voor Standard. Dat hij mocht vertrekken, was een slecht signaal."