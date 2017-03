Een Brugse voorsmaakje op play-off 1: 3-5-2, 4-5-1 of toch gewoon 4-3-3?

Door: Wouter Devynck in Marbella

21/03/17 - 06u00

Dat de Bruggelingen tactisch tot de polyvalentste aller Belgen behoren, is al langer geweten.

Izquierdo en Limbombe in de lappenmand, Refaelov en Rotariu weg met hun respectievelijke nationale ploeg. Weg flankspelers. Dus is Michel Preud'homme op stage in Marbella wel gedwongen om af te stappen van zijn vertrouwde 4-3-3. Een voorsmaakje op play-off 1.

© photo news.

Preud'homme heeft altijd al een voorliefde gehad voor tactische variaties. Niet voor niets verdiept hij zich soms urenlang in het bestuderen van opstellingen en looplijnen. Als het enigszins kan grijpt hij terug naar de 4-3-3 waarmee hij sinds zijn komst in september 2013 zo graag uitpakt, maar hij is niet vies van een wijziging in zijn team. Herinnert u zich nog hoe Club eind januari op Standard in een 3-5-2 startte en na een uur naadloos overschakelde naar de vertrouwde 4-3-3. Met een droge 0-3 als gevolg.



Dat de Bruggelingen tactisch tot de polyvalentste aller Belgen behoren, is al langer geweten. Het is het resultaat van jarenlang drillen door MPH. In die mate dat de spelers zich soms zelf niet bewust zijn van welk systeem ze nu juist spelen. Ook al omdat het soms maar om vijf of tien meter verschil gaat. 'Nuances' waardoor iemand wat hoger gaat staan op links of rechts of net iets meer gaat inzakken. 'Nuances' die ook bepalen welke benaming een systeem juist krijgt. Is het nu een 4-3-3 of een 4-5-1? En is het nu een 3-5-2 of een 3-4-3? Hoe dan ook, zal het voor de tegenstanders puzzelen worden om ten eerste al uit te zoeken welk systeem Club zal hanteren en er vervolgens een antwoord op te vinden.



