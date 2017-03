Dury: "Wij hebben vijf spelers boven de 30, ik kan niet iedereen meenemen tot ze 40 zijn"

Manu Henry

20/03/17 - 23u18

Francky Dury was vanavond te gast in Extra Time en deelde zijn visie over de toekomst bij Essevee © belga.

Het zijn bewogen dagen voor Francky Dury. Zaterdag was er de bekerwinst, gisteren werd die triomf gevierd, en vanavond blikte hij in Extra Time onder meer vooruit op de toekomst van de club. Het 59-jarig clubicoon aan de Gaverbeek liet onder meer zijn licht schijnen over een eventuele contractverlenging van Mbaye Leye.