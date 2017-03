Clubs die zich niet aan Financial Fair Play houden, kunnen punten kwijt raken

Door: redactie

20/03/17 - 19u20 Bron: Belga

Pierre François in een onderonsje met Mehdi Bayat en Vincent Mannaert, ceo's van respectievelijk Charleroi en Club Brugge. © photo news.

De 24 profclubs hebben unaniem een principeakkoord goedgekeurd met betrekking tot de uitwerking van een reglement over Financial Fair Play (FFP) op nationaal niveau. Dat heeft Pierre François, CEO van de Pro League, bekendgemaakt tijdens zijn persbabbel na de Algemene Vergadering van de clubs.

Michel Louwagie goedgeluimd. © photo news.

Alle clubs waren akkoord met drie algemene principes. In juni zal het reglement in een wettekst gegoten worden. François kondigde onder meer financiële straffen aan, maar ook puntenaftrek behoort tot de sancties voor clubs die zich niet aan de nationale FFP-regels houden. Ten vroegste vanaf 2019 doet het reglement zijn intrede.



Terwijl de zes clubs uit Play-off I voor de start van de play-offs een veldcontroleur over de vloer krijgen, maakt de Pro League ook werk van de kwaliteit van de andere velden. Niet alleen zullen alle verplichtingen (met onder meer de veldverwarming) opgenomen worden in een reglement, ook zal de club die zijn grasmat het beste verzorgt op het einde van het seizoen in de bloemetjes gezet worden met een "Greenkeeper Award". De kapitein en de coach van het bezoekende team en de aanwezige Match Delegate zullen elke wedstrijd het veld van de thuisploeg quoteren.



Redding Moeskroen

Een eventuele herziening van de huidige competitieformule stond niet op de agenda. "Voorlopig blijft de situatie dus zoals ze is, al blijft het aantal wedstrijddagen wel een heikel punt", gaf François toe.



Ook de precaire situatie omtrent de degradatie van Westerlo kwam niet ter sprake op de Algemene Vergadering. Speurders van de federale politie zijn bezig moet een onderzoek naar de redding van Moeskroen, dat zich op de slotspeeldag verzekerde van het behoud door met 0-2 te gaan winnen bij een zwak KV Kortrijk. "Geen van de betrokken clubs bracht het onderwerp aan", stelde François.