Kortrijk vrijwel rond met Hasi

Eddy Soetaert en Stephan Keygnaert

18/03/17 - 08u30

© epa.

KV Kortrijk haalt de bezem door zijn technische staf. Er komt een volledig nieuw trainersgezelschap waarvan Besnik Hasi de hoofdcoach lijkt te worden.

De aanstelling van Hasi houdt in dat de club binnenkort afscheid neemt van Karim Belhocine als T1. Na een terugronde met 12 nederlagen, 1 gelijkspel en amper 2 overwinningen en onder druk van een protesterend supportersheir is dat ook de enige mogelijkheid.



Het verhaal van Karim Belhocine is dan wel tragi-komisch. Omdat hij geen Pro Licence bezit, mocht hij zijn team tijdens de wedstrijden niet coachen. Pas vóór de laatste speeldag van de reguliere competitie startte zijn trainerscursus en kon hij vorige zondag de (veelbesproken) partij tegen Moeskroen leiden. En net nu het weer mag, hoeft het niet meer.



KV Kortrijk had de voorbije dagen gesprekken met enkele 'vrije' trainers. Besnik Hasi staat dicht bij een akkoord. Hij kan zich omringen door een compleet nieuwe staf.



De ex-Albanese international, 13 jaar speler in de Belgische competitie en in die tijd zowel met Genk als Anderlecht landskampioen, was jaren assistent-coach bij Anderlecht tot hij in maart 2014 overnam van John van den Brom. Hasi loodste paars-wit na sterke play-offs naar de titel. De volgende twee seizoenen werd Anderlecht onder zijn leiding 3de en 2de waarna hij werd bedankt.



Hasi trok naar de Poolse landskampioen Legia Warschau waar hij na tegenvallende resultaten na drie maanden werd ontslagen.