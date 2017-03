Ferrera verlengt met 2 jaar bij KV Mechelen

Frank Dekeyser en Stephan Keygnaert

15/03/17 - 07u44

© photo news.

Het is KV Mechelen menens. Het clubbestuur kwam gisterenavond tot een akkoord met Yannick Ferrera over een contractverlenging. Hij blijft ook de komende twee seizoenen trainer van Malinwa. Enkel de handtekeningen ontbreken nog. Het is een blijk van vertrouwen van KV Mechelen. Het contract van Ferrera liep nog tot 2018, maar die overeenkomst vervalt. Er wordt nu een nieuw contract opgesteld tot 2019.



Ferrera nam begin september over van Aleksandar Jankovic en maakte meteen indruk. Op spelersgroep, bestuur én fans. KV Mechelen haalde het net niet, maar had tot de laatste speeldag uitzicht op play-off 1. Ook de andere leden van de technische staf - Daniélou, Caluwé en Lazic - verlengen eerstdaags hun contract met twee seizoenen.