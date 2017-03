Filip Joos: "Stuur de spelers een week op strafkamp naar de loopgraven in Ieper. Dit is competitievervalsing"

SG

14/03/17 - 08u11 Bron: Eigen berichtgeving, Extra Time

© kos.

De degradatie van Westerlo zorgde zondag voor insinuaties over de goals van Moeskroen bij buur KV Kortrijk, die er - boud gezegd - nogal sukkelachtig uitzagen. "De uitslagen van Moeskroen deden de laatste weken vragen rijzen", liet Herman Wijnants optekenen. Maar hij staat machteloos. Ook in Extra Time was Filip Joos gisteren bijzonder hard voor de 'Kerels': "Stuur de spelers een week op strafkamp."

In Extra Time op Canvas werd de zwakke prestatie van Kortrijk duchtig besproken. Filip Joos, die de match op Play Sports becommentarieerde, schuwde de straffe taal niet. "Het was een aanfluiting, een drama. Het was verschrikkelijk hoe Kortrijk speelde: geen beweging, alle duels werden verloren, de bal zomaar aan Moeskroen geven, een zwakke doelman. Ik kan niet begrijpen dat je dit doet, want zelf verkeer je op een dag misschien eens in dezelfde situatie. Je speelt een competitie en daarin ga je elke match 100%. Ik snap dat Westerlo hier woedend naar gekeken heeft. Dat stuit me echt tegen de borst. Kortrijk zou een week op strafkamp moeten. En niet naar Marbella, maar naar de loopgraven in Ieper ofzo. Ik zeg niet dat het omgekocht was voor alle duidelijkheid, maar het is wel competitievervalsing."



"Geen bewijzen, maar we gaan de fases technisch ontleden"

Bij Westerlo heeft een nachtje slaap de ontgoocheling over de degradatie niet kunnen wegspoelen. Herman Wijnants had wel een goed gesprek met Kortrijkpreses Allijns."Het bestuur van Kortrijk heeft zijn plicht gedaan, hen valt niets te verwijten", zegt Wijnants. "Maar de ploeg heeft er niets van gemaakt. Vorige week vochten ze nog als leeuwen op Charleroi, nu bleef daar niets van over. Bij die owngoal gaat de keeper naar de andere hoek en duwt de speler de bal binnen. We hebben een hele tijd niets van die ploeg gezien, maar nu pakken ze plots 6 op 6. Daar heb ik mijn bedenkingen bij, maar ik heb geen bewijzen." Lees ook Verdacht of niet? Het regent reacties op sociale media na 'gekochte redding' Moeskroen

Moeskroen klopt Kortrijk en speelt ook volgend seizoen op het hoogste niveau



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo_news.