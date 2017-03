Reviewcommissie laat geen spelers vervolgen

Ondermeer Jérémy Perbet (links) wordt niet vervolgd door het bondsparket. © photo news.

De Reviewcommissie van de KBVB heeft naar aanleiding van de 30ste speeldag in de Jupiler Pro League negen fases geanalyseerd. Op basis van de tv-beelden besliste de commissie om geen enkele speler te laten vervolgen door het bondsparket.

Drie keer was een speler van Lokeren, dat Charleroi in eigen huis op 0-0 hield, onderwerp van de beeldenanalyse. In een stevige beginfase schuwde Guus Hupperts de harde duels niet, maar de Reviewcommissie zag geen reden tot vervolging. Hetzelfde oordeel gold voor Hupperts ploegmaat Arno Monsecour.



Uit de wedstrijd AA Gent - KV Mechelen (3-0) nam de Reviewcommissie drie fases onder de loep. Bij de Buffalo's worden de elleboog van Jérémy Perbet, die daar geel voor kreeg, en een overtreding van Nana Asara door de vingers gezien. Bij de Mechelaars kreeg Jules Van Cleemput op het uur geel, volgens de Reviewcommissie een correcte beoordeling.



Westerlo wist zich na een 0-4 thuisnederlaag tegen RC Genk niet te verzekeren van het behoud. Elton Acolatse en Maxime Annys houden aan die wedstrijd alvast geen schorsing over. Ploegmaat Khaleem Hyland, die rood kreeg, verschijnt dinsdag voor de Geschillencommissie.



Peter Hackenberg, die in Eupen - Zulte Waregem (1-3) geel kreeg voor een zware tackle op Gueye, gaat vrijuit.