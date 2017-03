Anderlecht ziet het helemaal zitten: "We gaan er vol voor, deze groep is klaar om voor de titel te strijden"

Door: Glenn Bogaert

13/03/17 - 17u45 Bron: VTM Stadion

© VTM Stadion.

video Club Brugge gisteren geklopt op de meet en zo al zeker van een Europees ticket, maar dat is natuurlijk maar het begin voor Anderlecht. De 33-voudige kampioen aast op een nieuwe landstitel na drie jaar ongeduldig wachten en lijkt klaar om in poleposition richting de hoofdvogel te racen. Herman Van Holsbeeck beseft echter dat de start niet evident wordt met als eerste opdrachten een lastige trip naar Zulte Waregem en een thuismatch tegen gevaarlijke outsider AA Gent.

"We weten dat onze eerste plaats maar een momentopname is. Wat belangrijk is, is dat we nu al weten dat we voor de 55ste keer gaan aantreden in Europa. Anderzijds weet je dat het nu gaat beginnen. De eerste match is uit bij Zulte Waregem, altijd een moeilijke verplaatsing voor ons. We weten echter dat we tegen de beste ploegen spelen en we gaan er vol voor. We komen stilaan onder stoom, behalve dan vorige week op het veld van KV Mechelen. Waar we misschien geen slechte match hebben gespeeld, maar toch de boot ingaan. Als je drie doelpunten incasseert dan kan je moeilijk een match winnen, maar ik dacht dat de ploeg dat afgelopen week al heeft rechtgezet. We hebben in Nicosia een heel volwassen match gespeeld en gisteren tegen Waasland-Beveren hebben we gedaan wat we moesten doen."



Eerste horde belangrijk

Aan vertrouwen in ieder geval geen gebrek: "Ik denk dat deze groep klaar is om de strijd aan te gaan voor de titel. En dat mag want het is het tweede jaar zonder prijs. Als het nu niet lukt dan zou het al het drie jaar zijn. Die druk is er bij ons vanaf de eerste speeldag. We zijn nu goed weg, maar ik weet uit ervaring dat in voetbal en zeker in de play-offs de dingen heel snel kunnen veranderen. We zijn er in ieder geval klaar voor. Of ik stiekem naar de speeldagen 9 en 10 gekeken heb? Je kijkt natuurlijk vooral naar het begin omdat ik uit ondervinding weet dat die eerste match toch een belangrijke is. De twee laatste matchen, dan zit je in de laatste rechte lijn en dan weet je dat het erop of eronder is."