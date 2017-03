Charleroi-coach Felice Mazzu weigert schorsingsvoorstel van één week

Egon Van Nijverseel

Felice Mazzu zal dinsdag voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. De coach van Sporting Charleroi weigert de strafvordering die het Bondsparket deed.

Het Bondsparket wil Mazzu een schorsing van 29 maart tot 4 april en een boete van 400 euro opleggen, waardoor de coach van Sporting Charleroi de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (1 april) op de eerste speeldag van play-off I dreigt te moeten volgen vanuit de tribunes.



In de slotfase van de uitwedstrijd in Lokeren (0-0) kreeg Charleroi-speler Damien Marcq zijn tweede gele kaart na een overtreding op Nikola Jambor. Mazzu ging na de beslissing van scheidsrechter Alexandre Boucaut door het lint en werkte zijn frustraties uit op enkele waterflesjes in de dug-out van de Carolo's. Boucaut stuurde de T1 van Charleroi daarop de tribunes in. Ook daar had Mazzu het aan de stok met enkele stewards