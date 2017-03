Charleroi-coach Felice Mazzu riskeert schorsing op eerste speeldag play-off I

Egon Van Nijverseel

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van 29 maart tot 4 april en een boete van 400 euro gevorderd voor Felice Mazzu. De coach van Sporting Charleroi dreigt zo de eerste speeldag van play-off I te moeten volgen vanuit de tribunes.

In de slotfase van de uitwedstrijd in Lokeren (0-0) kreeg Charleroi-speler Damien Marcq zijn tweede gele kaart na een overtreding op Nikola Jambor. Mazzu ging na de beslissing van scheidsrechter Alexandre Boucaut door het lint en werkte zijn frustraties uit op enkele waterflesjes in de dug-out van de Carolo's. Boucaut stuurde de T1 van Charleroi daarop de tribunes in en ook daar maakte Mazzu het te bont. Als Charleroi de vordering van het Bondsparket aanvaardt, zit Mazzu tijdens de eerste wedstrijd van play-off I niet in de technische zone van de Carolo's. Later vandaag stelt de Pro League de kalender voor en is bekend tegen welke tegenstander Mazzu een schorsing riskeert.