Wat nu Mathijssen, Belhocine en Rednic?

Het beschamend vertoon van de spelers lijkt Karim Belhocine zwaar in de zorgen te brengen. De Kortrijk-fans brachten een striemend fluitconcert voor de ploeg die de terugronde beëindigde met 7 op 45. Een ingreep van het bestuur staat vrijwel vast. Ook de toekomst van Westerlo-coach Jacky Mathijssen en Moeskroen-trainer Mircea Rednic is onzeker.

Het merkwaardige is dat dit KV Kortrijk ondanks 12 nederlagen op 15 wedstrijden, inclusief 7 thuisnederlagen, zowaar nog als tiende eindigt. Al die tijd was het spelvertoon gemiddeld pover, maar gistermiddag gewoon beschamend.



"Ik voel me triest en ontgoocheld", zuchtte een aangeslagen Karim Belhocine die voor het eerst - maar wellicht ook voor het laatst - weer mocht coachen. "Ik heb de insinuaties niet geapprecieerd waarin werd gezegd dat we niet voluit zouden gaan. Wij wilden wél winnen maar de tegenstander had een overlevingsdrang die wij niet kenden."



Er was maar weinig Kortrijkse inzet te zien. De owngoal van Vladimir Kovacevic was illustratief voor de ploegprestatie: knullig en grappig tegelijk. Karim Belhocine lijkt dan ook nog vóór aanvang van de play-offs de rekening te moeten betalen.