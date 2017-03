Wie maakte mooiste goal op slotspeeldag? Bekijk vijf knapste doelpunten en stem

Door: redactie

12/03/17 - 23u28

© belga/photonews.

video Op de laatste speeldag van onze reguliere competitie stellen we, in samenwerking met VTM Stadion, deze vijf kandidaten op de Gouden Goal aan U voor. In Gent waren de Buffalo's er duidelijk klaar voor: zij halen twee keer onze selectie. Bekijk de goals in de video hieronder, stemmen op jouw favoriet doe je in de poll helemaal onderaan.

1. Jeremy Perbet, de 1-0 in AA Gent - KV Mechelen

Na knap voorbereidend werk van Dejaegere en Simon, die met een opwippertje over Cooseman uitpakt, is Perbet goed gelopen (net geen buitenspel) om met een makkelijke kopbal zijn bijnaam van 'Perbut' alle eer aan te doen.



2. Yuya Kubo, de 2-0 in AA Gent - KV Mechelen

Maar liefst vier verdedigers schudde de Japanse spits van zich af om Gent nog voor de pauze zegezeker te trappen. Mooie dribbel en met wat geluk dankzij een sliding van Cocalic prima in de loop om Coosemans een tweede keer te kloppen.



3. Mbaye Leye, de 1-1 in Eupen - Zulte Waregem

Listige steekpass van Coopman aan de Kehrweg, waarna Leye Van Crombrugghe verschalkt met een overhoekse plaatsbal.



4. Ruslan Malinovskyi, de 0-4 in Westerlo - RC Genk

Moet het nog gezegd worden dat de Oekraïner over een fantastische traptechniek beschikt. Na zijn Europese pareltje in de Ghelamco Arena deed hij er daar in het Kuipje nog een bovenop. Van Langendonck een vierde keer het nakijken gegeven.



5. Ishak Belfodil, de 1-2 in Standard - KV Oostende

Met een meer dan knap doelpunt luidde de Algerijnse spits de Luikse (mini)revival in. Erg mooie dribbel en dan zwaar met links de winkelhaak in. Schaars lichtpunt in de miserie van de Rouches.