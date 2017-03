Da's klasse: hondstrouwe fans van 'Malinwa' steken spelers hart onder de riem bij terugkeer in Mechelen

Door: Glenn Bogaert

video In zak en as zitten de spelers van KV Mechelen sinds afgelopen namiddag omstreeks twintig na vier. Een 3-0 nederlaag op het veld van AA Gent sloeg de play-off 1-droom op brutale wijze aan diggelen. Eén puntje scheelt het, alweer nét niet voor 'Malinwa'. Een zware klap die nog enige tijd zal nazinderen, maar de fans van KVM laten zich ondanks de sportieve ontgoocheling van hun allerbeste kant zien.

Bij de terugkeer van de spelers Achter de Kazerne in Mechelen was een horde hondstrouwe supporters op post om hun gevallen helden een hart onder de riem te steken. Yannick Ferrera, Colin Coosemans, Tim Matthys en co stonden er wat beteuterd bij, maar bedankten hun achterban voor de steun. In plaats van een knalfeest werd het een intrede en acte de présence in mineur. Al pakte trainer Ferrea wel nog uit met een mooi dankwoordje en werd er toch nog wat gevierd.



Hoe groot de ontgoocheling is bij de protagonisten? Doelman Coosemans verwoordde het na de match als volgt: "Wat kan ik zeggen? Het was erg stil in de kleedkamer. De ontgoocheling is dan ook enorm groot. We hebben een mooi seizoen achter de rug en het is onze verdienste dat we tot de laatste speeldag konden meedoen om bij de eerste zes te eindigen. Helaas botsten we vandaag op een erg sterk AA Gent. Wanneer je zo'n finale kan spelen, weet je dat er twee scenario's in de schuif liggen: een droomscenario en een horrorscenario. Toen ik onze fans zag juichen in het vak, dacht ik dat Lokeren had gescoord. Het bleek enkel om een rode kaart te gaan. Dit is echt enorm zuur", klinkt het op de website van KV Mechelen.



Ook man in vorm Mats Rits was duidelijk aangeslagen: "De eerste kans was voor ons vandaag. Helaas lieten we daar de 0-1 liggen en was hun eerste kans wel binnen. Wanneer je dan vlak voor en vlak na de rust een doelpunt slikt, weet je dat het voorbij is. We hoopten nog op een nederlaag van Charleroi, maar ook dat zat er niet in vandaag. We moeten nu de nodige tijd nemen om deze mokerslag te verwerken."