Leye is van goudwaarde voor Essevee dat Eupen opzij zet met 1-3

Lander Verhoeven

12/03/17 - 16u22

© belga.

Eupen en Zulte Waregem maakten er een zomerse oefenwedstrijd van aan de Kehrweg. Beide ploegen konden pas na de rust scoren. Essevee nam de drie punten mee naar huis door twee doelpunten van Leye en eentje van invaller Robert Mühren. Luis Garcia verzilverde nog een penalty, de tweede werd gemist door ploeggenoot Sylla. Zulte Waregem kende een goede voorbereiding op de bekerfinale van volgende week zaterdag tegen Oostende. Door deze overwinning blijft Essevee op de derde plaats.

Beide ploegen begonnen met een gezapig tempo aan de wedstrijd. Sylla had Eupen op voorsprong moeten brengen maar hij trapte tegen de verwachtingen in toch nog naast het doel. De aanvallen wisselden elkaar af, maar de beide doelmannen moesten nog niet echt in actie komen.



In de tweede helft kregen de supporters meer waar voor hun geld. Al na twaalf minuten moesten de Pandas met tienen voort. Siebe Blondelle vloog voor de tweede keer op de bon en mocht gaan douchen. Toch was het Eupen dat op voorsprong kwam van op de stip. Luis Garcia faalde niet en verschalkte Bossut. Lang konden ze niet genieten van de voorsprong. Nauwelijks twee minuten later bracht, wie anders dan Leye Essevee op gelijke hoogte. De spits rondde een prima aanval af. Hierna brak de match brak echt open en weer Leye kopte Zulte Waregem op voorsprong. Eupen kreeg nog een perfecte kans op de gelijkmaker, maar Sylla trapte de penalty op de vuisten van Bossut. In de blessuretijd zorgde invaller Robert Mühren voor de 1-3.



